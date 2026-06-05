نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعال بودن مجتمع گلخانه‌ای و پرورش ماهیان گرمابی در این شهرستان گفت: از ظرفیت رودخانه دز برای احداث مجتمع ماهیان سردآبی استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده در نشستی که به منظور حل مشکل آب مجتمع ماهیان سردآبی دز در فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد، بیان کرد : اکنون گره ۱۰ ساله این موضوع باز شد و قرار است از ظرفیت رودخانه دز برای مجتمع ماهیان سردابی دز استفاده شود که می‌تواند به تولید قزل آلا و خاویاری بپردازد.

وی با بیان اینکه کمیته‌ای زیر نظر فرمانداری و شیلات تشکیل خواهد شد، ادامه داد: امیدورایم با پیگیری سازمان آب و برق و شیلات افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری دارند برای احداث این مجتمع انتخاب شوند.

پاپی‌زاده تصریح کرد: این مجتمع در فاز اول با ۳۰۰ هکتار آغاز خواهد شد و اگر موفق بود سازمان آب و برق این ظرفیت را به ۲ برابر افزایش خواهد داد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در سال گذشته ۶۰۰ تن میگو از این آب تولید شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان نیز گفت: استان خوزستان یک ظرفیتی است که در حوزه آبزی پروری مغفول مانده است.

سیدشریف موسوی افزود: ۵۸۰ میلیون لیتر آب از سازمان آب و برق اختصاص یافته است که ۷۰ درصد آن به چرخه آب برمی‌گردد.

نماینده دزفول: از ظرفیت رودخانه دز برای احداث مجتمع ماهیان سردابی استفاده خواهد شد

وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار تمامی نیاز‌های آبی استان تامین شده است، افزود: نگاه باید به آبزی پروری تغییر یابد، زیرا هدررفت آبی بجز تبخیر آب در آبزی پروری وجود ندارد.

موسوی ادامه داد: ماهی خاویاری خوزستان طی هفت سال به بلوغ می‌رسد در صورتی که در شمال کشور این زمان ۱۰ سال است.

وی بیان کرد: میزان گوشتی که از این ماهی استحصال می‌شود در مدت یک سال از ۵۰۰ گرم به پنج کیلوگرم می‌رسد و ۱۰ برابر می‌شود که این شرایط در هیچ جای کشور نیست و فقط در دزفول وجود دارد.

مدیرکل شیلات خوزستان از فرماندار و مسوولان دزفول تقاضا کرد از ۳۰کیلومتر رودخانه دز برای آبزی پروری استفاده شود.

موسوی افزود: دزفول شهرستان مهمی در آبزی پروری است و با آب و محیطی که دارد می‌تواند یکی از شهرستان‌های تاثیرگذار در حوزه آبزی پروری و ماهیان گرمابی به ویژه ماهیان خاویاری باشد.

وی از همکاری نماینده، فرماندار و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای حل مشکل آب مجتمع ماهیان سردآبی دز قدردانی کرد و گفت: بعد از یک دهه توانستیم مشکل مجتمع آبزی پروری شوهان را دزفول حل کنیم.

وی گفت: این مجتمع می‌تواند موجب اشتغال ۶۰۰ نفر شود و استان خوزستان را از استان ششم به رتبه بالاتر در حوزه تولید ماهیان خاویاری کشور برساند.