هوای مشهد پس از چند روز قرار گرفتن در وضعیت ناسالم، هم اکنون در وضعیت سالم و قابل قبول قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس گزارش مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهر مشهد، هوای این کلانشهر هم اکنون با عدد ۷۲ در وضعیت سالم است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.