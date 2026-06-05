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پیکر مطهر آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض، از مراجع عالیقدر نجف اشرف، صبح امروز با حضور گسترده مردم، علما و مسئولان عراقی در کاظمین تشییع شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ پیکر مطهر حضرت آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض، از مراجع بزرگ حوزه علمیه نجف اشرف، صبح امروز در میان خیل عظیم عزاداران در شهر کاظمین تشییع شد.
در این مراسم، علاوه بر علما، طلاب و اقشار مختلف مردم، «علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق و شماری از مقامات این کشور نیز حضور داشتند.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیکر این عالم وارسته عصر امروز (جمعه) در بینالحرمین و در جوار بارگاههای مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلای معلی تشییع خواهد شد.
همچنین مراسم وداع و تشییع نهایی این مرجع تقلید، فردا شنبه در حرم مطهر امیرالمؤمنین علی (ع) در نجف اشرف برگزار میشود.
آیتالله العظمی فیاض روز گذشته و همزمان با عید سعید غدیر خم، در یکی از بیمارستانهای بغداد بر اثر کهولت سن و عوارض ناشی از بیماری قلبی، در سن ۹۶ سالگی دار فانی را وداع گفت.
این مرجع عالیقدر که اصالتاً اهل افغانستان بود، حدود هفت دهه پیش پس از گذراندن مقدمات علوم حوزوی در مشهد و قم، راهی نجف اشرف شد و در محضر استادان برجستهای همچون آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خوئی (ره) به تحصیل پرداخت و به مرتبه اجتهاد رسید.
در پی ارتحال آیتالله فیاض، دولت عراق سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.
همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در مراسم سوگواری این مرجع بزرگ شرکت کرد.
رئیسجمهور کشورمان نیز با صدور پیامی، درگذشت آیتالله العظمی فیاض را به آیتالله العظمی سید علی سیستانی، حوزه علمیه نجف اشرف و ملت عراق تسلیت گفت.