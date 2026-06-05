پخش زنده
امروز: -
شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و ایرانخودرو خراسان با امضای تفاهمنامهای مشترک، گام تازهای برای افزایش سهم حملونقل ریلی بار، کاهش هزینههای لجستیکی و توسعه زیرساختهای صنعتی و ترانزیتی کشور برداشتند؛ اقدامی که در چارچوب اهداف برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلان حملونقل کشور دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهمنامه با امضای جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، و محمدرضا شبانی، مدیرعامل ایرانخودرو خراسان، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلان حملونقل کشور منعقد شد.
ذاکری در این مراسم با تأکید بر ضرورت افزایش سهم حملونقل ریلی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۳۰ درصد بار کشور باید از طریق شبکه ریلی جابهجا شود و تحقق این هدف مستلزم انتقال بخشی از بار از جاده به ریل است.
وی همچنین از تدوین اطلس بارهای ریلپسند کشور و برگزاری نشستهای تخصصی با صاحبان کالا برای توسعه حمل بار ریلی خبر داد و بر جذب سرمایهگذاری در حوزه ریل، بهویژه در منطقه آزاد سرخس، تأکید کرد.
مدیرعامل ایرانخودرو خراسان نیز این تفاهمنامه را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حملونقل و بهرهگیری از ظرفیتهای ترانزیتی شرق کشور دانست.
بر اساس این تفاهمنامه، حمل ریلی مواد اولیه و محصولات ایرانخودرو خراسان و توسعه خطوط راهآهن صنعتی در دستور کار مشترک دو مجموعه قرار گرفت.