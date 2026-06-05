اعضای ستاد تسهیل استان سمنان، مشکلات ۸ واحد تولیدی در زمینه‌های ارزی، نقدینگی وگمرکی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به مشکلات برخی واحد ها در زمینه تعهدات ارزی گفت: مقرر شد صاحبان صنایع کالاهای موردنیاز خود را تا زمان مهلت قانونی ۳۱ مرداد ماه، وارد کنند.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در این جلسه گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند.