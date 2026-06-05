مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد با خانواده شهیدان تقوی و توسلمند ، از شهدای جنگ تحمیلی سوم ، دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید شهریار گنجی در دیدار با خانواده شهید سید سجاد تقوی در چرام گفت: شهادت عشق به وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل ممکن است و امروز زنده نگهداشتن یاد شهدا بر همه ما لازم است.

شهید سید سجاد تقوی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ در آبادان به دست نیرو‌های متجاوز آمریکایی و صهیونی به شهادت رسید.



مدیرکل صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با خانواده شهید توسلمند در شهر سوق دیدار کرد.

سید شهریار گنجی در این دیدار گفت: بدون شک ایثارگری‌ها، ایمان و تقوای شهدا، موجب مقاومت و پیروزی کشورمان در جنگ تحمیلی سوم و حفظ نظام جمهوری اسلامی شد فلذا همه ما مدیون خانواده‌های شهدا هستیم و تکریم آنها لازم است.

شهید توسلمند نهم اسفند در اولین روز جنگ تحمیلی سوم همزمان با شهادت امام امت در اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.