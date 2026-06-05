به گزارش کلش ریپورت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که جو بایدن رئیس جمهور قبلی امریکا را به خواب آلودگی متهم می‌کرد، در جلسه کاخ سفید به خواب رفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که جو بایدن رئیس جمهور قبلی امریکا را به خواب آلودگی متهم می کرد، در جلسه کاخ سفید به خواب رفت.

کلش ریپورت گزارش داد رئیس جمهور ترامپ دیروز در جریان مراسمی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید برای مدت کوتاهی به خواب رفته است.

این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، گفت که هرگز ندیده است که ترامپ به خواب برود و به قانونگذاران گفت که رئیس جمهور "نمی‌خوابد".