به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر آموزش و پرورش شهرستان سپیدان گفت: این مرکز آموزشی به همت ورثه خیر زنده یاد حاج شفیع شجاعی اردکانی در زمینی به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ متر مربع در دو طبقه ساخته شده است.

ترحمی افزود: برای ساخت این آموزشگاه مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که تمام هزینه ساخت توسط ورثه خیر زنده یاد شجاعی اردکانی تامین و پرداخت شده است.

این دومین مدرسه از سومین مرکز آموزشی است که ورثه زنده یاد حاج شفیع شجاعی اردکانی در شهر اردکان ساخته است .