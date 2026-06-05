به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عباس‌زاده با اشاره به برپایی ۴ غرفه با عنوان «با انرژی‌ها» در مرکز استان و شهرستان‌های نقده، ماکو و مرحمت‌آباد اظهار کرد: این غرفه‌ها با حضور مدرسین استانی و با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی برپا شده و با حضور پرشور دانش آموزان و فرهنگیان در حال برگزاری است.

وی افزود: در این غرفه‌ها برنامه‌هایی همچون روایتگری با موضوع داستان کشف نفت در ایران و جایگاه ایران در انرژی جهان، عضوگیری دانش‌آموزان و فرهنگیان، توزیع بروشور‌های آموزشی و اجرای بازی‌های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، معرفی پویش یک دقیقه باانرژی باش توسط مربیان این طرح برگزار می‌شود تا مفاهیم صرفه‌جویی و استفاده بهینه از انرژی به شکلی جذاب و اثرگذار به مخاطبان منتقل شود.

عباس‌زاده همچنین گفت: در این غرفه‌ها مسابقه نقاشی «با انرژی هستیم و باتو قدم می‌کشیم» نیز اجرا می‌شود.

رئیس سازمان دانش‌آموزی آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: این برنامه‌ها در راستای ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال دانش‌آموزان در موضوع مهم مدیریت مصرف انرژی برگزار می‌شود.