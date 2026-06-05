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رئیس سازمان دانشآموزی آذربایجان غربی از برپایی غرفه طرح ملی «با انرژیها» با محوریت ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در تجمعات شبانه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عباسزاده با اشاره به برپایی ۴ غرفه با عنوان «با انرژیها» در مرکز استان و شهرستانهای نقده، ماکو و مرحمتآباد اظهار کرد: این غرفهها با حضور مدرسین استانی و با هدف ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی برپا شده و با حضور پرشور دانش آموزان و فرهنگیان در حال برگزاری است.
وی افزود: در این غرفهها برنامههایی همچون روایتگری با موضوع داستان کشف نفت در ایران و جایگاه ایران در انرژی جهان، عضوگیری دانشآموزان و فرهنگیان، توزیع بروشورهای آموزشی و اجرای بازیهای مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، معرفی پویش یک دقیقه باانرژی باش توسط مربیان این طرح برگزار میشود تا مفاهیم صرفهجویی و استفاده بهینه از انرژی به شکلی جذاب و اثرگذار به مخاطبان منتقل شود.
عباسزاده همچنین گفت: در این غرفهها مسابقه نقاشی «با انرژی هستیم و باتو قدم میکشیم» نیز اجرا میشود.
رئیس سازمان دانشآموزی آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: این برنامهها در راستای ارتقای آگاهی عمومی، فرهنگسازی و مشارکت فعال دانشآموزان در موضوع مهم مدیریت مصرف انرژی برگزار میشود.