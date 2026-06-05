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فیلم سینمایی قدمگاه» و قسمت جدید مجموعه تلویزیونی «مادران» با عنوان «دیانای»، امشب از شبکههای نمایش و یک پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «قدمگاه»، به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور، ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می شود.
رضا کیانیان، بابک حمیدیان، فرامرز صدیقی، محمدرضا داوودنژاد، علیرضا اوسیوند، صغری عبیسی، زهره حمیدی و نگار جواهریان، از بازیگران این فیلم هستند.
رحمان پسری سرراهی است که از همان کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده است. هر سال در نیمه شعبان او برای ادای نذر ده سالهاش (که امسال آخرین سال آن است) راهی قدمگاه میشود. اما با رسیدن به این زیارتگاه رحمان خوابی میبیند که زندگی او را متحول میکند و…
قسمت جدید مجموعه تلویزیونی «مادران» با عنوان «دیانای»، روایتی تأثیرگذار از ایستادگی بر باورهای قلبی و وفاداری به عهد را به تصویر میکشد.
این قسمت داستان مادری را روایت میکند که در برابر انجام آزمایش دیانای برای شناسایی پیکر فرزند شهیدش مقاومت میکند. او که خود را عمیقاً پایبند به وصیت فرزندش میداند، حاضر نیست برای اثبات هویت او، تن به آزمایشی بدهد که از نگاه معنویاش ضرورتی ندارد.
مجموعه «مادران»، محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است که با همکاری گروه سینمایی شاهد (بنیاد شهید و امور ایثارگران) تولید شده و جمعه ها ساعت ۲۲:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.