\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u0631 \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0641\u0634 \u0648 \u0632\u0628\u0627\u0644\u0647 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n