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دبیرکل سازمان ملل در بیانیهای عقب نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوبی لبنان و احترام به حاکمیت این کشور را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تارنمای سازمان ملل، آنتونیو گوترش پس از چهارمین نشست سهجانبه سطح بالا با حضور نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، از اعلام آتشبس میان لبنان و اسرائیل حمایت کرد.
سخنگوی سازمان ملل در این بیانیه اظهار داشت که دبیرکل سازمان ملل از همه طرفها میخواهد که به طور کامل به توقف خصومتها احترام بگذارند، هرگونه حملات بیشتر را متوقف کنند و به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی، از جمله قوانین بینالمللی بشردوستانه، در همه زمانها عمل کنند.
وی همچنین از حزبالله و سایر بازیگران غیردولتی خواست تا از تصمیمات دولت لبنان برای اعمال کنترل خود در سراسر خاک این کشور و تقویت کنترل دولت بر نیروهای مسلح این کشور حمایت کنند.
این بیانیه همچنین از رژیم صهیونیستی خواست تا به طور کامل از مناطق اشغالی جنوب لبنان عقبنشینی کند و بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرد.
بیانیه دبیرکل سازمان ملل بر تعهد این سازمان به حمایت از تمام تلاشهای دیپلماتیک با هدف تحکیم آتشبس و تضمین اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ تأکید کرد.
علاوه بر این، دبیرکل درخواست خود را برای افزایش حمایت از نهادهای دولتی لبنان از جمله نیروهای مسلح این کشور تکرار و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ادامه یابد و این توافق به صلح و ثبات پایدار کمک کند.
درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس ادعایی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای این رژیم به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانهها و اماکن عمومی ادامه میدهند.
در مقابل، حزبالله لبنان با آتش پرحجم موشکی و پهپادی بویژه با پهپادهای فیبر نوری دید اول شخص (FPV)، به نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی پاسخ داده و شماری از نظامیان صهیونیست را تاکنون کشته و زخمی و ادوات نظامی آنها را منهدم کرده است.