به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست ویژه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات؛ پیش از ظهر امروز جمعه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و با حضور کشور‌های عضو آژانس آغاز شد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای در خصوص برگزاری این نشست نوشت: این نشست ویژه به درخواست کشور‌های مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی؛ پس از حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی که ایمنی هسته‌ای امارات را تهدید کرده است؛ تشکیل می‌شود.

نشست شورای حکام بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود

رافائل ماریانو گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این نشست را با یک بیانیه مقدماتی آغاز خواهد کرد و قرار است عصر امروز در یک نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران درباره این موضوع پاسخ دهد.