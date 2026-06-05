استاندار آذربایجان شرقی:
غدیر تجلیگاه پیوند ناگسستنی دیانت و سیاست است
استاندار آذربایجان شرقی در پیامی به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: غدیر تجلیگاه پیوند ناگسستنی دیانت و سیاست است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در پیامی به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: عید سعید غدیر خم یومالله اکمال دین و بزرگترین عید شیعیان است روزی که امیرالمومنین علی (ع) به امامت و ولایت انتخاب شد تا راه پیامبر عظیمالشان اسلام تداوم یابد. این عید فرخنده تجلیگاه پیوند ناگسستنی دیانت و سیاست و تبلور حقیقی حکمرانی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است.
وی در ادامه فرارسیدن این عید بزرگ و بینظیر را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، مردم شریف و ولایتمدار استان آذربایجان شرقی و تمامی مسلمانان جهان صمیمانه تبریک و تهنیت گفت.
سرمست تاکید کرد:بیگمان، پیامهای اخیر رهبری و رئیسجمهور، چراغ راه پیش روی مسئولان کشور است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام غدیر بر لزوم روشنبینی و حفظ وحدت تاکید کردند و اعلام کردند: در این مقطع حساس، هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد.
وی ادامه داد: رئیسجمهور محبوب نیز، عید غدیر را دعوت به حکمرانی بر پایه عدالت، کرامت انسان و خدمت بیمنت به مردم» توصیف کردند و تاکید کردند، این راهی است که ایران برای پیشرفت و سربلندی به آن نیاز دارد.
وی افزود:تقارن ارزشمند عید غدیر با رحلت حضرت امام خمینی (ره) که از پیروان شاخص و برجسته آن امام عدالت بود، یادآور اندیشهها و مجاهدتهای آن مرجع عظام تقلید در ترویج عدالت علوی و استقرار نظام ولایت است.
سرمست گفت: به عنوان خادم مردم شریف آذربایجان شرقی، ضمن تبریز عید ولایت و گرامیداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، به مردم شریف استان آذربایجان شرقی اطمینان میدهم مدیریت دولت در استان، با تاسی از منویات رهبری و تاکیدات رئیسجمهور، در مسیر خدمت به مردم و رشد و توسعه استان، از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
وی اظهار کرد: فرصت کمک به اعتلای عدالت و خدمت خالصانه به مردم، نعمت ارزشمندی است. از خداوند متعال مسالت میکنم که در شکرگزاری این نعمت بزرگ و خدمتگزاری به مردم شریف آذربایجان شرقی بیش از پیش توفیق عطا بفرماید.