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مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول ۳۴۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مصطفی فعلهگری اظهار کرد: در سال گذشته، ۳۴۳ میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی در استان وصول شد.
وی افزود: از مجموع ۳۴۳ میلیارد تومان مالیات وصولشده، مبلغ ۱۱۲ میلیارد تومان معادل ۳۲.۷ درصد از طریق بازرسیهای موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۰۷ میلیارد تومان معادل ۳۱.۲ درصد در نتیجه فعالیتهای کارگروه استانی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و ۷۰ میلیارد تومان معادل ۲۰.۴ درصد نیز پس از بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک شناسایی و وصول شده است.
فعلهگری ادامه داد: همچنین ۵۴ میلیارد تومان معادل ۱۵.۷ درصد از مجموع مالیاتهای وصولشده از محل مقابله با فرار مالیاتی، از طریق سایر اقدامات نظارتی و کنترلی از جمله بازنگری و اصلاح اینتاکد مؤدیان، رسیدگی به پروندههای دارای ریسک مالیاتی و بهرهگیری از دادهکاوی و تحلیل اطلاعات اقتصادی شناسایی و وصول شده است.
وی اظهار کرد: مقابله با فرار مالیاتی علاوه بر افزایش درآمدهای عمومی، موجب برقراری رقابت سالم اقتصادی، حمایت از مؤدیان قانونمدار و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی در جامعه میشود.
فعلهگری بیان کرد: سازمان امور مالیاتی با تکیه بر فناوریهای نوین، سامانههای هوشمند و همکاری بیندستگاهی، روند شناسایی مؤدیان پرریسک و مقابله با فرار مالیاتی را با جدیت دنبال میکند.