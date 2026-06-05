به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۶۶.۷ کیلومتر از دیزون تا اوپن برگزار شد به این شرح است:

۱- آرنو دلی از بلژیک - تیم لوتو ۴:۰۷:۵۷ ساعت

۲- ریلی شیهان از آمریکا - ان اس ان زمان مشابه

۳- بن اولیور از نیوزیلند - پرو سایکلینگ ۴ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی تور اتیاس والونی، ریلی شیهان از آمریکا و تیم ان اس ان با مجموع زمانی ۱۷:۰۷:۱۴ ساعت پیشتاز شد و بن اولیور از نیوزیلند و تیم پرو سایکلینگ با ۳ ثانیه اختلاف دوم و آرنو دلی از بلژیک و تیم لوتو با زمان مشابه سوم هستند.

در تور اتیاس والونی گرگ وان آورمات بلژیکی با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی رکورد دار هستند.