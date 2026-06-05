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مرحله چهارم چهل و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری جاده اتیاس والونی از سری پروتور در بلژیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۶۶.۷ کیلومتر از دیزون تا اوپن برگزار شد به این شرح است:
۱- آرنو دلی از بلژیک - تیم لوتو ۴:۰۷:۵۷ ساعت
۲- ریلی شیهان از آمریکا - ان اس ان زمان مشابه
۳- بن اولیور از نیوزیلند - پرو سایکلینگ ۴ ثانیه اختلاف
- در رده بندی کلی تور اتیاس والونی، ریلی شیهان از آمریکا و تیم ان اس ان با مجموع زمانی ۱۷:۰۷:۱۴ ساعت پیشتاز شد و بن اولیور از نیوزیلند و تیم پرو سایکلینگ با ۳ ثانیه اختلاف دوم و آرنو دلی از بلژیک و تیم لوتو با زمان مشابه سوم هستند.
در تور اتیاس والونی گرگ وان آورمات بلژیکی با ۲ قهرمانی و نایب قهرمانی رکورد دار هستند.