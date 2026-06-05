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روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تعدادی از محصولات بهداشتی روزمره بدون مجوز را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات بهداشتی روزمره عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
|صابونها (فاقد مجوز)
|محصولات کودکان (فاقد مجوز)
|محصولات ناخن و استون (فاقد مجوز)
|سایر محصولات بهداشتی (فاقد مجوز)
|Veet (کرم موبر)
|Mustela (لوسیون بدن کودک / کرم ویتامینه سوختگی)
|️ براقکننده ناخن
|️ Artin (دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ)
|پژوه (صابون گوگردی)
|Baby Coccole (کرم دورکننده حشرات کودک)
|استون ویتامینه
|Sensodyne (مسواک)
|S-۷P (صابون گوگردی)
|Nivea (رولآن زیربغل / کرم دست و بدن)
|LERVIA (Milk Soap)
|روغن لاوندر قبل از شامپو
|TARYAK (Soap)
|HUSN-e-TURK (Soap)
مصرف این محصولات به دلیل تماس با پوست، مخاط یا استفاده روزمره، میتواند منجر به عفونت، حساسیت، تحریک پوستی یا ورود مواد شیمیایی مضر به بدن شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.