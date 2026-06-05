به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات بهداشتی روزمره عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوز‌های قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات فاقد مجوز صابون‌ها (فاقد مجوز) محصولات کودکان (فاقد مجوز) محصولات ناخن و استون (فاقد مجوز) سایر محصولات بهداشتی (فاقد مجوز) Veet (کرم موبر) Mustela (لوسیون بدن کودک / کرم ویتامینه سوختگی) ️ براق‌کننده ناخن ️ Artin (دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ) پژوه (صابون گوگردی) Baby Coccole (کرم دورکننده حشرات کودک) استون ویتامینه Sensodyne (مسواک) S-۷P (صابون گوگردی) Nivea (رول‌آن زیربغل / کرم دست و بدن) LERVIA (Milk Soap) روغن لاوندر قبل از شامپو TARYAK (Soap) HUSN-e-TURK (Soap)

مصرف این محصولات به دلیل تماس با پوست، مخاط یا استفاده روزمره، می‌تواند منجر به عفونت، حساسیت، تحریک پوستی یا ورود مواد شیمیایی مضر به بدن شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.