به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم‌های مستند «برای کیان» به کارگردانی سارا طالبیان، «نجوای چیزها» به کارگردانی علی همراز و «پشت چراغ قرمز» به کارگردانی مهدی باقری، روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶ در سالن سینماتک موزه هنر‌های معاصر اکران می‌شوند.

«برای کیان» به کارگردانی سارا طالبیان است و در خلاصه داستان آن آمده است: «نیمه‌شب ۲۴ خرداد، ساختمان سرو اساتید هدف حمله موشکی قرار گرفت. بهنام، همسر و نوزادش جان باختند. کیان چهارساله، تنها بازمانده با ۶۰ درصد سوختگی است. پدربزرگ و مادربزرگش تلاش می‌کنند زندگی عادی را به او بازگردانند، در حالی که هنوز از مرگ والدینش بی‌خبر است.»

«نجوای چیزها» اثری از علی همراز و فیلمی تأمل‌برانگیز درباره اعتبار اشیاء و رابطه آنها با انسان‌ها و خاطرات است. فیلمساز با طرح این پرسش که آیا اشیاء به انسان‌ها اعتبار می‌بخشند یا انسان‌ها به اشیاء، به دنبال پاسخ است.

فیلم «پشت چراغ قرمز» به کارگردانی مهدی باقری، مستند جستاری است که به ذهن و حالات افرادی می‌پردازد که لحظاتی پیش از مرگ، پشت چراغ قرمز تجریش مانده بودند؛ در حالی که هنوز خبر نداشتند جان خود را از دست داده‌اند. فیلمی درباره رویداد‌های جنگ ۱۲ روزه در تهران.

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.