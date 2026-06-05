پخش زنده
امروز: -
قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود؛ خیزش مردمی که جرقهای شد برای شکلگیری نهضتی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود؛ خیزشی مردمی که در اعتراض به بازداشت امام خمینی (ره) شکل گرفت و با سرکوب گسترده نیروهای حکومت، دهها نفر به شهادت رسیدند، اما جرقهای شد برای شکلگیری نهضتی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.
سحرگاه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در پی سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه سیاستهای رژیم پهلوی و حمایتهای آمریکا و اسرائیل از حکومت وقت، مأموران ساواک ایشان را در شهر قم بازداشت و به تهران منتقل کردند.
انتشار خبر بازداشت امام خمینی (ره) موجی از اعتراضات مردمی را در شهرهای قم، تهران، ورامین، مشهد، شیراز و برخی دیگر از مناطق کشور به دنبال داشت. مردم با حضور در خیابانها خواستار آزادی رهبر نهضت اسلامی شدند.
رژیم پهلوی در واکنش به این اعتراضات، نیروهای نظامی و امنیتی را برای سرکوب مردم به میدان آورد. درگیریهای گسترده میان مردم و نیروهای حکومتی به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان انجامید.
کارشناسان و پژوهشگران تاریخ معاصر، قیام ۱۵ خرداد را آغازگر نهضت اسلامی مردم ایران میدانند؛ حرکتی که پایههای مشروعیت رژیم پهلوی را متزلزل کرد و مسیر مبارزات مردمی را تا پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هموار ساخت.
امروز، ۱۵ خرداد در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز قیام مردم و نقطه آغاز نهضت اسلامی گرامی داشته میشود و یاد و خاطره شهدای این قیام تاریخی زنده نگه داشته میشود.