به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود؛ خیزشی مردمی که در اعتراض به بازداشت امام خمینی (ره) شکل گرفت و با سرکوب گسترده نیرو‌های حکومت، ده‌ها نفر به شهادت رسیدند، اما جرقه‌ای شد برای شکل‌گیری نهضتی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.

سحرگاه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و در پی سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه سیاست‌های رژیم پهلوی و حمایت‌های آمریکا و اسرائیل از حکومت وقت، مأموران ساواک ایشان را در شهر قم بازداشت و به تهران منتقل کردند.

انتشار خبر بازداشت امام خمینی (ره) موجی از اعتراضات مردمی را در شهر‌های قم، تهران، ورامین، مشهد، شیراز و برخی دیگر از مناطق کشور به دنبال داشت. مردم با حضور در خیابان‌ها خواستار آزادی رهبر نهضت اسلامی شدند.

رژیم پهلوی در واکنش به این اعتراضات، نیرو‌های نظامی و امنیتی را برای سرکوب مردم به میدان آورد. درگیری‌های گسترده میان مردم و نیرو‌های حکومتی به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان انجامید.

کارشناسان و پژوهشگران تاریخ معاصر، قیام ۱۵ خرداد را آغازگر نهضت اسلامی مردم ایران می‌دانند؛ حرکتی که پایه‌های مشروعیت رژیم پهلوی را متزلزل کرد و مسیر مبارزات مردمی را تا پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هموار ساخت.

امروز، ۱۵ خرداد در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز قیام مردم و نقطه آغاز نهضت اسلامی گرامی داشته می‌شود و یاد و خاطره شهدای این قیام تاریخی زنده نگه داشته می‌شود.