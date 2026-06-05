مدیرکل شیلات خوزستان گفت: با تأمین اعتبار لازم، عملیات تعمیرات اساسی کشتی تحقیقاتی کاوش انجام و فعالیت این شناور مستقر در اسکله ثامن‌الائمه آبادان از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی بیان کرد: با انجام تعمیرات اساسی، کشتی تحقیقاتی کاوش که نقش مهمی در تسهیل مأموریت‌های تحقیقاتی، پایش منابع آبزی و حفاظت از ذخایر آبزیان خوزستان ایفا می‌کند ذوباره در استان فعال خواهد شد .

مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به مشقت‌های نیرو‌های یگان حفاظت منابع آبزیان اظهار کرد: امنیت و آرامش کشور مرهون تلاش‌ها و جانفشانی‌های حافظان مرز‌ها و نیرو‌های خدوم حفاظتی است و حمایت از این افراد باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تمامی نیرو‌های یگان حفاظت منابع آبزیان استان به عضویت تعاونی شیلات درآمده‌اند تا از خدمات و مزایای این تعاونی بهره‌مند شوند و این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح رفاه و انگیزه خدمتی آنان است.