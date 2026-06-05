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نماینده مردم هرمزگان در مجلس گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند تا پیش از اوج مصرف تابستان، بخشی از ناترازی موجود را جبران کند و فشار وارده بر شبکه سراسری را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد مرادی با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش ناترازی برق کشور، گفت: هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر، یکی از مؤثرترین و در دسترسترین راهکارها برای عبور از بحران برق، مردمیسازی تولید انرژی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار هدف است.
وی با اشاره به افزایش شدید مصرف برق در فصل گرم سال، اظهار کرد:در ماههای گرم، شبکه برق کشور تحت فشار سنگینی قرار میگیرد و این مسئله خود را در قالب خاموشیها، اختلال در تولید، آسیب به بخش خدمات و دشواری در زندگی روزمره مردم نشان میدهد. در چنین شرایطی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه برق خورشیدی، دیگر یک برنامه بلندمدت و تزئینی نیست، بلکه یک ضرورت فوری و راهبردی برای امنیت انرژی کشور به شمار میرود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس، افزود: یکی از مهمترین مزیتهای برق خورشیدی این است که دقیقاً در زمانی بیشترین تولید را دارد که مصرف برق نیز در اوج قرار میگیرد. به همین دلیل، هر میزان توسعه نیروگاههای خورشیدی که از امروز در دستورکار قرار گیرد، میتواند تا پیش از اوج مصرف تابستان، بخشی از ناترازی موجود را جبران کند و فشار وارده بر شبکه سراسری را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم بهصورت واقعی و سریع به سمت کاهش ناترازی برق حرکت کنیم، باید از ظرفیت مردمیسازی تولید برق استفاده کنیم. به این معنا که مردم فقط مصرفکننده نباشند، بلکه به تولیدکننده برق نیز تبدیل شوند. نصب سامانههای خورشیدی کوچکمقیاس بر پشتبام منازل، ساختمانها و واحدهای مسکونی، یکی از مهمترین مسیرهای تحقق این هدف است.
مردمیسازی تولید برق، راهبردی برای عبور از ناترازی
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در سیاستگذاری بخش انرژی، مطرح کرد: بنابر احکام برنامه هفتم پیشرفت، مردمیسازی تولید برق، یک راهبرد اساسی برای افزایش تابآوری شبکه و کاهش وابستگی صرف به تولید متمرکز است. وقتی هر خانه یا هر مجموعه کوچک بتواند بخشی از برق خود یا شبکه را تأمین کند، عملاً یک شبکه گسترده از تولید پراکنده و کمهزینه در کشور شکل میگیرد که هم به پایداری شبکه کمک میکند و هم منافع اقتصادی مستقیم برای خانوارها به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: این مدل بهویژه در مناطق آفتابخیز کشور، ظرفیت بالایی دارد و میتواند با سرعت مناسبی توسعه پیدا کند، به شرط آنکه منابع مالی لازم بهموقع و هدفمند تأمین شود.
بانک مرکزی باید نقش فعالتری در حمایت از تجدیدپذیرها ایفا کند
مرادی با اشاره به نقش مهم نظام بانکی در توسعه زیرساختهای انرژی اظهار کرد: در شرایطی که بودجه عمومی دولت با محدودیتهای جدی مواجه است، یکی از بهترین مسیرها برای تأمین مالی توسعه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر، هدایت اعتبارات بانکی است. بانکها نباید صرفاً نگاه محافظهکارانه داشته باشند، بلکه باید در خدمت پروژههای مولد، کمریسک و آیندهساز قرار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: در این میان، بانک مرکزی نقش کلیدی و تعیینکنندهای دارد. اگر بانک مرکزی با قاطعیت، اعتبارات لازم را برای پرداخت تسهیلات مربوط به توسعه نیروگاههای خورشیدی تخصیص دهد، سهمیه بانکها را مشخص کند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد، میتوان در مدت کوتاهی یک جهش محسوس در توسعه تجدیدپذیرها ایجاد کرد.
وی افزود: حمایت بانک مرکزی از نیروگاههای خورشیدی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر، صرفاً یک اقدام بانکی نیست، بلکه یک تصمیم ملی در راستای امنیت انرژی، کاهش خاموشیها، تقویت تولید و حمایت از معیشت خانوارهاست. هر میزان تعلل در این حوزه، به معنای از دست رفتن فرصتهایی است که میتواند بخشی از مشکلات برق کشور را در کوتاهمدت کاهش دهد.
توسعه تجدیدپذیرها با کمک کمیته امداد و نهادهای حمایتی
نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم ابوموسی و خمیر در مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت نهادهای حمایتی برای توسعه تجدیدپذیرها گفت: یکی از الگوهای موفق و قابل توسعه، استفاده از ظرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهادهای حمایتی برای احداث نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، بهویژه روی پشتبام منازل مددجویان است.
وی توضیح داد: در این مدل، مددجویان صرفاً دریافتکننده حمایت نیستند، بلکه به بهرهبردار یک دارایی مولد تبدیل میشوند. نصب سامانههای خورشیدی بر پشتبام خانههای مددجویان، هم به تولید برق کشور کمک میکند و هم برای خانوادههای تحت پوشش، درآمدی پایدار و قابل اتکا ایجاد میکند. این مسئله از منظر عدالت اجتماعی، اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی نیز اهمیت بسیار بالایی دارد.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی با کمک کمیته امداد، نمونهای روشن از پیوند میان سیاستهای حمایتی و سیاستهای انرژی است. به جای آنکه حمایتها صرفاً در قالب پرداختهای مصرفی و کوتاهمدت باشد، میتوان با یک طراحی درست، خانوادههای آسیبپذیر را وارد چرخه تولید و درآمدزایی پایدار کرد