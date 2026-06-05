به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جشنواره بین‌الملی سرود «یدا بید» پنجشنبه (۱۴ خردادماه، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۷۷) همزمان با عید غدیر خم، در منطقه یاسین خریبط بصره عراق با حضور هزاران نفر از مردم این شهر برگزار شد.

این جشنواره به همت امور بین‌الملل حوزه هنری و مرکز فرهنگی جنوب عراق به صورت غیر رقابتی و با رویکرد مردمی در یکی از مکان‌هایی عمومی شهر بصره برگزار شد و مورد استقبال جمعیت زیادی از مردم این شهر قرار گرفت.

چهارمین جشنواره بین‌الملی «یدا بید» میزبان گروه‌های سرودی از بحرین، حجاز، لبنان، ایران و عراق بود.

امیر جاوید قائم‌مقام رییس حوزه هنری در امور بین‌الملل، احمد طرفی مدیر کارگروه عراقِ مرکز بین‌الملل حوزه هنری، شیخ رعد الباهلی دبیر جشنواره و مدیر مرکز فرهنگی هنری جنوب عراق، محمد غلوم از چهره‌های شناخته‌شده جهان عرب که اجرای عربی سرود «سلام یا مهدی» را بر عهده داشته است و دیگر چهره‌های سرشناس طوایف و مسئولان عراقی در جشنواره حضور داشتند.

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد و سپس حاضران با ندای «لبیک یا علی» فضای جشن را آکنده از شور و ارادت به اهل بیت (ع) کردند.

در ادامه، شیخ الاسدی استاد حوزه علمیه بصره و از چهره‌های تأثیرگذار این شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، فرا رسیدن عید سعید غدیر خم را به مردم بصره و تمامی شیعیان جهان تبریک گفت.

پس از بخش سخنرانی، نوبت به اجرای گروه‌های سرودی رسید که به این جشنواره راه یافته بودند.

نخستین اجرا را گروه سرود «مشرقیون» از اهواز بر عهده داشت. این گروه در میان شعار‌های «لبیک یا علی» و «لبیک یا حسین» حاضران، برنامه خود را روی صحنه برد و با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شد.

در ادامه نیز گروه‌های «خدام الزهرا» از اهواز، «فاطمیون» از بصره عراق، «ظهور» از بحرین و «کشافه الامام مهدی» از لبنان، آثار و سرود‌های خود را برای حاضران اجرا کردند.

از بخش‌های ویژه این مراسم، اجرای قطعه مشهور «سلام یا مهدی» بود؛ اثری از محمد غلوم هنرمند شناخته‌شده جهان عرب که توسط گروهی از دختران کودک اجرا شد و با ایجاد فضایی سرشار از معنویت و شور، مورد توجه و استقبال گسترده حاضران قرار گرفت.

برنامه با رجزخوانی‌های حماسی مجری و اجرای بخش‌های مختلف جشنواره پی گرفته شد. مردم بصره نیز با هلهله و ابراز شادی، تا پایان مراسم همراه جشنواره ماندند و از اجرای گروه‌های سرود استقبال کردند.

در بخش پایانی این رویداد، با حضور سیدامیر جاوید؛ قائم‌مقام رییس حوزه هنری در امور بین‌الملل و احمد طرفی مدیر کارگروه عراقِ مرکز بین‌الملل حوزه هنری، از شیخ رعد الباهلی دبیر جشنواره و مدیر مرکز فرهنگی هنری جنوب عراق و همچنین سهیلا بدوی مدیر اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های جنوب عراق، تجلیل شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره، دو هنرمند ایرانی به اجرای آثار هنری خود پرداختند. حسین عینی‌بخش اثری با موضوع غدیر و تمثال حضرت علی (ع) خلق کرد و محمدسعید نقاشیان نیز اثر خوشنویسی خود با عنوان «یا علی» را در معرض دید حاضران قرار داد.