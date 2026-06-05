به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی با توجه به شیو فشاری حاکم بر منطقه تا اواسط هفته پیش رو به ویژه طی امروز (۱۵ خرداد) و روز دوشنبه (۱۸ خرداد) بخصوص در ساعات عصر و شب وزش باد‌های نسبتاَ شدید تا شدید و گرد خاک پیش بینی می‌شود که در مناطق مستعد از جمله در نوار شرقی و نقاطی از غرب استان، کاهش دید افقی، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت نیز قابل پیش بینی است.

لطفی با بیان اینکه هشدار سطح زرد هواشناسی تا ۲۴ ساعت آینده همچنان اعتبار دارد، افزود: دمای هوا هم تا فردا تغییر عمده ندارد، اما روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ خرداد افزایش محسوس و موقت دمای هوا رخ خواهد داد.

وی توجه به استحکام سازه‌های موقت، عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی هوا، گذاشتن قیم پای نهال‌های جوان و درختان آسیب پذر، عدم توقف کنار ساختمان‌های نیمه کاره توصیه کرد.

در شبانه روز گذشته نیز بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه حاجی آباد با ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

همچنین در این مدت سربیشه با حداقل ددمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقاط استان بودند.

تغییرات دمای بیرجند هم دراین مدت بین ۱۶ و ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر گزارش شد.