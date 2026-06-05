تقویت بسترهای خودکنترلی؛
کاهش ورودی پروندههای قضایی با اجرای طرح «همت»
طرح همت با هدف ارتقای مهارتهای «هویت، خودآگاهی، مدیریت هیجانات و تفکر نقاد» برای کاهش ورودی پروندههای قضایی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در آئین اختتامیه طرح «همت»، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: بازماندگی از تحصیل یکی از آسیبهای جدی تصریحشده در قانون است و با وجود اقدامات ارزشمند انجامشده، این مسیر تا بازگشت تمامی کودکان آموزشپذیر به چرخه تحصیل باید با جدیت و بدون وقفه ادامه یابد.
حجتالله درودگر با نقد روند اجرای قانون مذکور در سطح استان، افزود: واقعیت این است که در اجرای جامع این قانون شتاب بیشتری نیاز داریم؛ هرچند استان مرکزی از پیشگامان راهاندازی مرکز «شوق زندگی» بود، اما این ظرفیت نباید تنها در حد یک نام یا فضای محدود باقی بماند، بلکه ضروری است تمام دستگاهها با رویکردی عملیاتی و مؤثر، این فضا را به کانون واقعی حمایت از حقوق کودکان تبدیل کنند.
مدعیالعموم مرکز استان مرکزی، حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در این نشست را نشانه اهمیت موضوع دانست و ابراز داشت: همافزایی میاندستگاهی نباید مقطعی باشد؛ انتظار میرود تمامی مدیران و نمایندگان، متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به دقت مطالعه کرده و تکالیف قانونی خود را با مسئولیتپذیری کامل دنبال کنند تا خدمات حمایتی به صورت منسجم و نه پراکنده به گروه هدف ارائه شود.
درودگر با اشاره به جزئیات طرح «همت» به عنوان یک الگو در حوزه پیشگیری، گفت: این طرح با هدف ارتقای مهارتهای چهارگانه «هویت، خودآگاهی، مدیریت هیجانات و تفکر نقاد» در میان دانشآموزان طراحی شده است. با هماهنگیهای صورت گرفته با آموزش و پرورش، این برنامه از سطح سه پیشگیری به «سطح یک» منتقل شده تا پیش از وقوع آسیب، بسترهای خودکنترلی در نوجوانان تقویت شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک، ریشه بسیاری از آسیبهای کنونی در حوزه دانشآموزی را ناشی از ناتوانی در کنترل هیجانات دانست و گفت: هدف غایی ما از اجرای چنین طرحهایی، توانمندسازی دانشآموزان متوسطه اول و در نهایت کاهش ورودی پروندههای قضایی است؛ چراکه آموزش صحیح در سنین نوجوانی، تضمینکننده کاهش جرم و بزهکاری در آینده جامعه خواهد بود.
درودگر در تشریح آمار عملکرد این طرح در سال گذشته، اعلام کرد: در مجموع ۲۲ هزار و ۸۷۲ نفر-ساعت آموزش برای یک هزار و ۹۰۶ دانشآموز (شامل ۱۷۰۹ دختر و ۱۹۷ پسر) در قالب ۷۸ دوره آموزشی برگزار شد؛ همچنین برای تضمین کیفیت، یک دوره تربیت مربی به میزان ۲ هزار و ۱۶۸ نفر-ساعت نیز به اجرا درآمد که نشاندهنده نگاه تخصصی دستگاه قضا به مقوله آموزش است.
مقام ارشد قضایی استان به پشتوانه علمی طرح «همت» نیز اشاره کرد و افزود: بر اساس پژوهشهای انجامشده بر روی نمونههای آماری و مقایسه گروههای گواه و آزمایش، نتایج نشاندهنده اثربخشی بالای این دوره در تغییر رفتارهای هدفمند دانشآموزان بوده است؛ این دستاورد علمی، بهترین استناد برای تداوم و توسعه طرح همت در تمام مدارس استان محسوب میشود.
درودگر با اشاره به جذب اعتبارات لازم برای این حوزهها گفت: با تعامل مثبت میان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و استانداری مرکزی، مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی شورای اجتماعی کشور جذب و در مسیر برنامههای پیشگیرانه هزینه شده است؛ وی تأکید کرد که برای تداوم این مسیر، تأمین فضای مناسب جهت تجمیع نمایندگان دستگاهها و استقرار در مرکز واحد، از اولویتهای اصلی دادستانی در سال جاری است.