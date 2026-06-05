به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا شدید گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در این مناطق مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: طی فردا و پس فردا سرعت وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

او با بیان اینکه تا اوایل روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود گفت: تا روز یکشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.