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دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱ تا ۳ درجه افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز سرعت وزش باد در اغلب مناطق استان (بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی) بصورت متوسط تا شدید گاهی همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک موقتی و محلی در این مناطق مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: طی فردا و پس فردا سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.
او با بیان اینکه تا اوایل روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج خواهد بود گفت: تا روز یکشنبه روند افزایش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.