نرگس عرفانی‌نیا، محمد روشن‌علی، محمد حسن‌پور، آنا حمیدی و ترانه آشفته به عنوان برگزیدگان مسابقه جزء پنجم «بر کرانه آیه‌ها» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه جزء پنجم «بر کرانه آیه‌ها» با هدف گسترش فرهنگ تدبر در قرآن کریم، ارتقای سطح آگاهی قرآنی و تشویق علاقه‌مندان به مطالعه دقیق‌تر آیات الهی برگزار شد.

بر این اساس، نرگس عرفانی‌نیا، محمد روشن‌علی، محمد حسن‌پور، آنا حمیدی و ترانه آشفته به عنوان برگزیدگان مسابقه جزء پنجم «بر کرانه آیه‌ها» معرفی شدند.

برگزارکنندگان این طرح اعلام کرده‌اند به منظور قدردانی از مشارکت تمامی شرکت‌کنندگان، بن تخفیف ۲۰ درصدی خرید محصولات مرکز طبع و نشر قرآن کریم برای همه افراد حاضر در این مسابقه در نظر گرفته شده است.

برگزیدگان این مرحله برای دریافت جایزه نقدی و سایر شرکت‌کنندگان برای بهره‌مندی از بن تخفیف می‌توانند از طریق ارتباط با ادمین کانال طرح به نشانی moshaf_org، هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

طرح «بر کرانه آیه‌ها» ازجمله برنامه‌های ترویجی حوزه قرآن کریم است که با برگزاری مسابقات مستمر، زمینه انس بیشتر مخاطبان با آیات الهی، تدبر در مفاهیم قرآن و گسترش فرهنگ قرآنی در میان اقشار مختلف جامعه را دنبال می‌کند.