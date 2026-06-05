پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت مدیره صنایع پایین دست پتروشیمی از افزایش تولید و عرضه در بورس خبر داد و گفت: با راه اندازی خطوط و افزایش تولیدات صنایع پتروشیمی، قیمتها شکسته شده و روند کاهشی قیمتها ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسین دُِر افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) خطوط تولید خیلی از صنایع پتروشیمی از مدار خارج شدند، در این شرایط قیمتهایی کاذبی در اثر جوی روانی کشور را احاطه کرد و قیمتهای تهاجمی در بازار شکل گرفت.
وی اضافه کرد: سعی کردیم در دو ماه گذشته با همکاری وزارت صمت؛ وزارت نفت، سازمان بورس، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین ورود به موقع انجمنها و تشکلها از افزایش بیش از حد قیمتها توسط دلان و واسطهها جلوگیری کنیم ضمن اینکه نتیجه این همکاری رشد حدود ۶۰ درصدی عرضهها بود.
آقای دُر با بیان اینکه اولویت ما در شرایط بحران تامین کالاهای اساسی کشور است گفت: با ورود به موقع تولیدکنندگان واقعی، کمبودی در تامین کالاهایی مانند شویندهها و صنایع بسته بندی مواد غذایی و محصولات پزشکی به وجود نیامد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با افزایش حجم عرضه و تولید؛ آیا قیمتها کاهش میبابد؟ گفت: با افزایش حجم عرضهها، قیمتها روند کاهشی به خود گرفتهاند، به عنوان نمونه PVC با قیمت ۴۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه میشد، که هم اکنون همین محصول با قیمت ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان عرضه می شود.
آقای دُر افزود: با راه اندازی خطوط و استمرار تولید قیمتها ارام ارام در حال شکسته شدن است و تولید کنندگان نباید کمبود مواد پتروشیمی را بهانه کنند و قیمتها را افزایش دهند.