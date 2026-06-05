به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشریه فارن افرز کشور‌های میزبان نیرو‌های آمریکایی در منطقه از جمله قطر، امارات، بحرین، عربستان سعودی، کویت و اردن، در جریان جنگ با ایران به دلیل میزبانی از پایگاه‌های آمریکا و اجازه دادن در استفاده از پایگاه‌های خود علیه ایران در معرض حمله‌های مستقیم قرار گرفتند.

ایران از نخستین روز‌های جنگ با استفاده از موشک‌ها و پهپادها، پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه را هدف قرار داد و این مسئله آسیب‌پذیری کشور‌های میزبان پایگاه‌های آمریکایی را آشکار کرد.

این نگرانی در شرق آسیا نیز وجود دارد و کشور‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین ممکن است در صورت وقوع درگیری میان آمریکا و چین، از بیم حمله‌های تلافی‌جویانه پکن، محدودیت‌های بیشتری برای استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی خود اعمال کنند.

کاهش دسترسی آمریکا به پایگاه‌های خارجی، توان واشنگتن را برای مداخله نظامی در نقاط مختلف جهان محدود خواهد کرد.