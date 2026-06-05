به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با گرامیداشت دهه امامت و ولایت، همایش بزرگ پیاده‌روی و کوهپیمایی عمومی با حضور مسئولان شهرستان، اقشار مختلف مردم، ورزشکاران و نیرو‌های بسیجی در ارتفاعات تفرجگاه نالشکینه بوکان برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، با هدف ترویج فرهنگ ورزش، به همت کانون بسیج ورزشکاران و اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان، مسابقاتی در رشته‌های طناب‌کشی، تیراندازی و دارت برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.