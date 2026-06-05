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در آستانه هفته محیط زیست، با مشارکت فعالان محیط زیست و جوانان هلال احمر، طرحی گسترده برای پاکسازی طبیعت و ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه در شهرستان اشنویه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه، با اشاره به برگزاری این برنامه در راستای ارتقای فرهنگ زیستمحیطی و اجرای برنامههای نشاطآفرین، از جزئیات این رویداد خبر داد.
کریم خضری افزود: این برنامه که با استقبال گسترده شرکتکنندگان روبهرو شد، شامل پیادهروی در مسیر کوهپایهای کوه «رندوله» از مرغزارهای روستای حیدرآباد تا تفرجگاه «آلکاباد» بود.
در حاشیه این پیمایش، مناطق تفرجگاهی آلکاباد و منطقه «گولبوقان» از زبالههای باقیمانده از حضور گردشگران پاکسازی شد.
خضری با قدردانی از همکاری جمعیت هلال احمر اشنویه به ریاست فخرالدین مامعلی و مشارکت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تأکید کرد: با توجه به تغییر سبک زندگی انسانها، توسعه اکوتوریسم و گردشگری مبتنی بر اصول بومشناختی، نقشی کلیدی در صیانت از منابع طبیعی ایفا میکند.
در این مراسم، علیرضا محمدنژاد، متخصص روانشناسی و فعال محیط زیست نیز با تمرکز بر پیوند میان سلامت روان و طبیعت، بر ضرورت بازگشت به محیط زیست و توجه به ارزشهای طبیعی تأکید کرد.