به مناسبت عیدسعید غدیرخم آقایان جباری، روحی و موسوی از آزادگان و جانبازان سرافراز دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله در تکاب تکریم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت عیدسعید غدیرخم آزادگان و جانبازان سرافراز دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله آقایان سیداکبر جباری، سیدحسین روحی و سیدضیاء موسوی تکریم شدند.

در این آیین سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه و مسلم فکری رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل جانبازان و آزادگان سرافراز دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله آقایان سیداکبر جباری، سیدحسین روحی و سیدضیاء موسوی با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.