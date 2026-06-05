به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس البیاتی، از رهبران حزب الدعوه عراق، در این مراسم گفت: با رحلت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، ما یکی از ستون‌های علم و معرفت را از دست دادیم؛ کسی که با بخشش خود به امت اسلامی یاری رساند و نماینده میانه‌روی و وحدت بود و همواره به میانه‌روی، همزیستی و صلح مدنی میان عراقی‌ها دعوت می‌کرد.

تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق تشییع پیکر آیت الله العظمی فیاض در کاظمین عراق

وی افزود: تسلیت خود را به ملت عراق و پیروان اهل‌بیت (علیهم السلام) در این فقدان دردناک اعلام می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم که برای ملت ما، جایگزینی همچون ایشان قرار دهد.

وی همچنین تأکید کرد که حوزه علمیه در نجف اشرف قادر است جای خالی ایشان را جبران کند، اما خسارت ما بزرگ خواهد ماند و از خداوند برای ایشان خواستار درجات عالی و محشور شدن با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) و خاندان پاک ایشان هستیم.