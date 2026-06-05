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مراسم تشییع پیکر مرجع عالیقدر آیت الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، امروز جمعه با حضور گسترده مقامات رسمی و شخصیتهای برجسته کشور عراق در شهر مقدس کاظمین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس البیاتی، از رهبران حزب الدعوه عراق، در این مراسم گفت: با رحلت آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، ما یکی از ستونهای علم و معرفت را از دست دادیم؛ کسی که با بخشش خود به امت اسلامی یاری رساند و نماینده میانهروی و وحدت بود و همواره به میانهروی، همزیستی و صلح مدنی میان عراقیها دعوت میکرد.
وی افزود: تسلیت خود را به ملت عراق و پیروان اهلبیت (علیهم السلام) در این فقدان دردناک اعلام میداریم و از خداوند میخواهیم که برای ملت ما، جایگزینی همچون ایشان قرار دهد.
وی همچنین تأکید کرد که حوزه علمیه در نجف اشرف قادر است جای خالی ایشان را جبران کند، اما خسارت ما بزرگ خواهد ماند و از خداوند برای ایشان خواستار درجات عالی و محشور شدن با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) و خاندان پاک ایشان هستیم.
گفتنی است؛ حضرت آیتالله فیاض (زاده ۱۹۳۰ میلادی در افغانستان)، از مراجع تقلید شیعیان امامیه، استاد درس خارج حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان برجسته مرجع فقید، آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی بود.