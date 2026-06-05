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واژگونی یک دستگاه خودروی شخصی در جاده سرچم، منجر به جان باختن سه تن از سرنشینان آن شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب افزود: در پی وقوع حادثه واژگونی خودروی دنا در جاده سرچم، تیمهای عملیاتی پس از دریافت درخواست نیروی کمکی از سوی شهرستان باروق، بلافاصله به محل اعزام شدند.
سامان محمدی اضافه کرد: خودروی مذکور پس از خروج از مسیر اصلی، به حاشیه جاده سقوط کرده بود. نیروهای عملیاتی پس از رسیدن به محل، اقدامات لازم را جهت ایمنسازی صحنه حادثه و هماهنگی با سایر دستگاههای امدادی به انجام رساندند.
او تأکید کرد: در این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند و پیکر آنها جهت طی مراحل قانونی و رسیدگیهای لازم، از محل منتقل شده است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی میاندوآب در پایان خاطرنشان کرد که علت دقیق این حادثه در دست بررسی کارشناسان ایمنی و پلیس راه قرار دارد.