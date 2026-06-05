کارشناس هواشناسی گفت: از امشب تا روز دوشنبه (۱۵ تا ۱۸ خرداد) شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امشب تا روز دوشنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در استان خواهیم بود.

سعید اسماعیلی افزود: پیش بینی می‌کنیم وزش باد و گرد و خاک بیشتر در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه مناطق شرقی و مرکز استان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی در خصوص تغییرات دمایی گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۶ درجه، فردا ۳۸ درجه و روز یکشنبه ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.