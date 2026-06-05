به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار بوکان درجلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان بوکان که با محوریت بررسی موضوعات و مشکلات شهرستان برگزارشد به شناسایی دارایی‌ها وسرمایه‌های حیاتی و حساس شهرستان و سطح بندی آنها اشاره کرد و گفت: باتوجه به افزایش جمعیت این شهرستان و اهمیت پدافند غیرعامل در صیانت از سرمایه‌های ملی و حفظ امنیت وآرامش مردم نیازمند توجه جدی از سوی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه می‌باشد.

خشایار صنعتی در ادامه بازدیدو شناسایی اماکن و امکانات مربوط به پدافند غیرعامل را از اهداف جلسه عنوان کردو افزود:در حوزه بهداشت و سلامت، امدادونجات، آبرسانی و راهداری مشکلات و دغدغه‌های وجود دارد که نیازمند همکاری مسئولین استانی است.

فرماندار بوکان همچنین به بررسی و تأیید طرح‌های اجرایی پدافند غیرعامل پیشنهادی ادارات در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق مراجع ذی ربط استان تاکید کرد.

کوروش مصطفوی مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی در خصوص اهمیت به بحث ستاد پدافند غیرعامل گفت: توجه ویژه به پدافند غیرعامل از اهمیت دوچندان برخوردار است چراکه می‌تواند تداوم خدمات عمومی، حفظ جان، مال و امنیت وآرامش شهروندان را در شرایط خاص تضمین کند.

مصطفوی در ادامه در زمینه توسعه و افزایش جمعیت شهرستان بوکان اظهارداشت: در صورت همکاری ادارات و مطرح کردن مشکلات، قطعا سرانه طرح و الزامات پایداری به دستگاه‌ها در زمینه توسعه شهرستان، ملاحظات را در نظر خواهیم گرفت.

مصطفوی در ادامه به شرایط جنگ و اتفاقات اخیر اشاره کرد و گفت: پایداری مردم دراین شرایط بحرانی قابل تقدیر است و شناسایی آسیب‌ها، امنیت وآمادگی در مواقع بحرانی نیازمند یک برنامه‌ریزی صحیح و درنظر گرفتن همه جوانب برای پاسخگویی به نیاز‌های مردم است.

در ادامه جلسه مدیران و روسای شهرداری، ادارات آب و فاضلاب، راهداری، توزیع برق، مخابرات، محیط زیست و وگاز در راستای اقدامات انجام شده در شهرستان پیرامون پدافند غیرعامل، گزارشات خودرا ارائه دادند و خواهان رفع مشکلات و کمبود‌ها دراین خصوص شدند.

در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان بررسی وبرلزوم تقویت آمادگی پیشگیری از تهدیدات اجتماعی و ارتقای تاب آوری زیرساخت‌های حیاتی تاکید شد.