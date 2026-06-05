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فرماندار بوکان گفت: صیانت از سرمایههای ملی و حفظ امنیت و آرامش مردم نیازمند توجه جدی از سوی دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار بوکان درجلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان بوکان که با محوریت بررسی موضوعات و مشکلات شهرستان برگزارشد به شناسایی داراییها وسرمایههای حیاتی و حساس شهرستان و سطح بندی آنها اشاره کرد و گفت: باتوجه به افزایش جمعیت این شهرستان و اهمیت پدافند غیرعامل در صیانت از سرمایههای ملی و حفظ امنیت وآرامش مردم نیازمند توجه جدی از سوی دستگاههای اجرایی در این حوزه میباشد.
خشایار صنعتی در ادامه بازدیدو شناسایی اماکن و امکانات مربوط به پدافند غیرعامل را از اهداف جلسه عنوان کردو افزود:در حوزه بهداشت و سلامت، امدادونجات، آبرسانی و راهداری مشکلات و دغدغههای وجود دارد که نیازمند همکاری مسئولین استانی است.
فرماندار بوکان همچنین به بررسی و تأیید طرحهای اجرایی پدافند غیرعامل پیشنهادی ادارات در حوزههای مختلف اشاره کرد و به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق مراجع ذی ربط استان تاکید کرد.
کوروش مصطفوی مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان غربی در خصوص اهمیت به بحث ستاد پدافند غیرعامل گفت: توجه ویژه به پدافند غیرعامل از اهمیت دوچندان برخوردار است چراکه میتواند تداوم خدمات عمومی، حفظ جان، مال و امنیت وآرامش شهروندان را در شرایط خاص تضمین کند.
مصطفوی در ادامه در زمینه توسعه و افزایش جمعیت شهرستان بوکان اظهارداشت: در صورت همکاری ادارات و مطرح کردن مشکلات، قطعا سرانه طرح و الزامات پایداری به دستگاهها در زمینه توسعه شهرستان، ملاحظات را در نظر خواهیم گرفت.
مصطفوی در ادامه به شرایط جنگ و اتفاقات اخیر اشاره کرد و گفت: پایداری مردم دراین شرایط بحرانی قابل تقدیر است و شناسایی آسیبها، امنیت وآمادگی در مواقع بحرانی نیازمند یک برنامهریزی صحیح و درنظر گرفتن همه جوانب برای پاسخگویی به نیازهای مردم است.
در ادامه جلسه مدیران و روسای شهرداری، ادارات آب و فاضلاب، راهداری، توزیع برق، مخابرات، محیط زیست و وگاز در راستای اقدامات انجام شده در شهرستان پیرامون پدافند غیرعامل، گزارشات خودرا ارائه دادند و خواهان رفع مشکلات و کمبودها دراین خصوص شدند.
در این جلسه آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل دستگاههای اجرایی شهرستان بررسی وبرلزوم تقویت آمادگی پیشگیری از تهدیدات اجتماعی و ارتقای تاب آوری زیرساختهای حیاتی تاکید شد.