هیئت کاراته شهرستان مهاباد با برگزاری مسابقات دوستانه «جام شهرویران» در روستای کوسه کهریز، با حضور ۸۵ ورزشکار در رده‌های مختلف سنی، گامی در جهت توسعه ورزش و استعدادیابی در سطح شهرستان برداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسابقات کاراته شهرستان مهاباد با هدف تقویت روحیه رقابت سالم و شناسایی استعداد‌های جدید، طی ۵ رده سنی شامل خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

پیمان علیپور، رئیس هیئت کاراته مهاباد، ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها در مناطق مختلف شهرستان، از حضور گسترده ورزشکاران در این دوره خبر داد.

همچنین جمال ابوبکری، مسئول برگزاری مسابقات، با تأکید بر هدف از برگزاری این رویداد،گفت: این مسابقات با تمرکز بر توسعه ورزش و ایجاد بستری برای استعدادیابی، در قالب رقابت‌های دوستانه، اما جدی طراحی شده است تا سطح توانمندی‌های ورزشکاران ارزیابی شود.

شایان ذکر است که شهرستان مهاباد در حال حاضر دارای نزدیک به ۵۰۰ ورزشکار بیمه شده در رشته کاراته است که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این رشته در سطح منطقه می‌باشد.