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عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از مهمترین محورهای برنامه هفتم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و حرکت به سمت بهرهوری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در حوزه انرژی به دلیل مصرف غیربهینه هدر میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زارع افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور، ناترازی در حوزه انرژی است و طبیعتا حل این ناترازی فقط با افزایش تولید امکانپذیر نیست، بلکه مدیریت مصرف و صرفهجویی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم توسعه در واقع نقشه راه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است و اگر احکام آن به صورت دقیق، منسجم و بدون نگاه جزیرهای اجرا شود، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور قابل مدیریت خواهد بود.
وی گفت: یکی از مهمترین محورهای برنامه هفتم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و حرکت به سمت بهرهوری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در حوزه انرژی به دلیل مصرف غیربهینه هدر میرود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت هزینهها و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت مضاعفی پیدا میکند و دولت باید انضباط مالی را به صورت جدی دنبال کند همچنین در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده که بخشی از آن باید از مسیر بهرهوری تامین شود.
زارع افزود: اگر دستگاهها به تکالیف خود در حوزه تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و رفع موانع کسبوکار عمل کنند، تحقق این هدف دور از دسترس نیست و امروز کشور نیازمند یک عزم ملی برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع است.