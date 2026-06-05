عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه هفتم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و حرکت به سمت بهره‌وری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در حوزه انرژی به دلیل مصرف غیربهینه هدر می‌رود.

به کارگیری از ظرفیت‌ها در مسیر تقویت تولید، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری

به کارگیری از ظرفیت‌ها در مسیر تقویت تولید، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زارع افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور، ناترازی در حوزه انرژی است و طبیعتا حل این ناترازی فقط با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، بلکه مدیریت مصرف و صرفه‌جویی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برنامه هفتم توسعه در واقع نقشه راه اقتصادی کشور در شرایط فعلی است و اگر احکام آن به صورت دقیق، منسجم و بدون نگاه جزیره‌ای اجرا شود، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور قابل مدیریت خواهد بود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه هفتم، اصلاح الگوی مصرف انرژی و حرکت به سمت بهره‌وری است؛ چرا که بخش قابل توجهی از منابع کشور در حوزه انرژی به دلیل مصرف غیربهینه هدر می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند و دولت باید انضباط مالی را به صورت جدی دنبال کند همچنین در برنامه هفتم، رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده که بخشی از آن باید از مسیر بهره‌وری تامین شود.

زارع افزود: اگر دستگاه‌ها به تکالیف خود در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و رفع موانع کسب‌وکار عمل کنند، تحقق این هدف دور از دسترس نیست و امروز کشور نیازمند یک عزم ملی برای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع است.