به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حذف شده در دور دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر شدند و ۶ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیم اول مجوز حضور در دور نهایی را به دست آورد.



نتایج آخرین مسابقه روز ششم مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

- تیم تاجیکستان با ۱۴ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های فیلیپین با ۱۴، مالدیو و تیمور شرقی با ۳ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

* گروه بی:

لبنان ۰ - ۲ یمن

تیم یمن با ۱۴ امتیاز صدرنشین شد و صعود کرد. تیم‌های لبنان با ۱۳، بوتان با ۴ و برونئی با ۳ امتیاز در رده‌های دوم و چهارم قرار گرفتند و حذف شدند.

* گروه سی:

- تیم‌های سنگاپور با ۱۴ امتیاز در صدر تثبیت شد و صعود کرد. تیم‌های هنگ کنگ با ۸ و بنگلادش و هند با ۵ امتیاز دوم تا چهارم و حذف شدند.

* گروه دی:

- تیم تایلند با ۱۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و صعود کرد. تیم‌های ترکمنستان با ۱۲ و سریلانکا با ۹ امتیاز دوم و سوم و تایوان بدون امتیاز چهارم شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

* گروه ایی:

- تیم سوریه با ۱۸ امتیاز از قبل صعود خود را قطعی کرده بود و تیم‌های میانمار با ۱۲، افغانستان و پاکستان با ۲ امتیاز دوم تا چهارم شدند و از دور مسابقات کنار رفتند.

* گروه اف:

- تیم ویتنام با ۱۸ امتیاز صدرنشین شد و صعود خود را به مرحله نهایی از قبل قطعی کرده بود. تیم‌های مالزی با ۹، لائوس با ۶ و نپال با ۳ امتیاز دوم تا چهارم شدند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.