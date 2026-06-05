جاری شدن جریان آب در رودخانه زاینده‌رود، موجب شد بسیاری از شهروندان، مسافران و گردشگران، تعطیلات پایان هفته را در کنار این رودخانه سپری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با جاری شدن آب در زاینده‌رود، چشم شهروندان و گردشگران اصفهانی به این رودخانه تاریخی روشن شد و حضور پرشور مردم در کنار رودخانه، جلوه‌ای تازه به اصفهان بخشید.

خروجی سد زاینده رود با هدف جاری سازی اب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافته است.

ذخیره سد مخزنی زاینده رود در زمان رهاسازی اب ۶۲۵ میلیون متر مکعب اعلام شده است.

گزارش محمد حسین مامن پوش