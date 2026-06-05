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رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به ۶ طرح عمرانی در دست ساخت دادگستری استان گفت: ۵۰ درصد از این طرحها سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه در ۳ سال گذشته چندین طرح عمرانی در مجموعه دادگستری استان به بهرهبرداری رسید، گفت: در حال حاضر ۶ طرح عمرانی دیگر نیز در دست احداث است که بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۵۰ درصد آنها سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری میرسند.
حجتالاسلام شهواری در بازدید از طرح عمرانی دادگستری ازنا بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح تأکیدکرد و خواستار همکاری و پیگیری مستمر برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرح شد.
وی با اشاره به نقش مهم زیرساختهای فیزیکی در ارتقای کیفیت خدمات قضایی افزود: توسعه فضای قضایی و تکمیل طرحهای عمرانی، زمینهساز بهبود فرآیند خدمترسانی به مردم و تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات قضایی است و این موضوع از اولویتهای جدی دستگاه قضایی استان است.