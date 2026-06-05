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با تکیه بر کارگروه انرژیهای تجدیدپذیر، استان آذربایجانغربی در مسیر تحولی بزرگ در حوزه انرژی قرار گرفته است؛ جایی که ظرفیت تولید برق خورشیدی در کمتر از یک سال، از ۳ مگاوات به ۳۸ مگاوات رسیده و هدف جدید، دستیابی به مرز ۱۵۰ مگاوات تا پایان سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی، در ارزیابی روند توسعه انرژیهای پاک در این استان، از پیشرفت خیرهکننده ظرفیت تولید انرژی خورشیدی خبر داد.
طاهر کیامهر افزود: با فعالیت کارگروه اختصاصی انرژیهای تجدیدپذیر، فرآیند بررسی صلاحیت سرمایهگذاران و جذب پروندههای جدید با سرعت در حال انجام است.
به گفته وی آمارهای ارائهشده نشان میدهد که ظرفیت تولید خورشیدی استان در سال گذشته تنها ۳ مگاوات بوده که اکنون با رشدی چشمگیر به ۳۸ مگاوات رسیده است.
کیامهر هدفگذاری کرد که تا پایان سال جاری، این رقم به ۱۵۰ مگاوات برسد. وی افزود: اگر بتوانیم به نرخ رشد سالانه ۵۰ مگاوات دست یابیم، ظرفیتهای استان در سطح استانداردهای جهانی قرار خواهد گرفت.
با وجود این پیشرفت، مدیرعامل توزیع برق آذربایجانغربی به یکی از بزرگترین موانع توسعه در این استان اشاره کرد: به دلیل ماهیت کشاورزی استان و بهرهبرداری حداکثری از اراضی، یافتن زمینهای بلااستفاده برای پروژههای خورشیدی دشوار است.
در بخش مشوقهای مالی، وی خاطرنشان کرد که استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و حمایت بانکها، بخشی از مسیر حمایت از این حوزه است.
او تأکید کرد که با وجود افزایش هزینههای تجهیزات (پنلها)، چشمانداز کلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مطلوب است، مشروط بر اینکه فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی به بخش خانگی نیز گسترش یابد.