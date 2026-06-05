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مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از پایان عملیات جستوجو و نجات گروه ۹ نفره درهنورد در آبشار روستای پیج بن الموت شرقی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حبیب درگاهی گفت: ساعت ۱۴:۰۶ ظهر پنجشنبه، ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی گرفتاری تیم درهنورد در محدوده آبشار روستای پیج بن واقع در الموت شرقی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان قزوین اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۳ تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات معلمکلایه، تیم واکنش سریع جمعیت هلالاحمر استان قزوین و تیم اداره عملیات حوزه معاونت امدادونجات به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو و نجات در منطقه آغاز شد.
درگاهی با اشاره به شرایط سخت و فنی مسیر دره ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پس از ۱۱ ساعت تلاش مستمر و با ایجاد کارگاههای تخصصی در نقاط صعبالعبور، موفق شدند به محل سقوط دسترسی پیدا کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین افزود: متاسفانه در این حادثه زنی ۳۲ ساله و مردی ۴۰ ساله جان باختند و ۳ تن از اعضای این گروه نیز مصدوم شده بودند که پس از انجام اقدامات پیشبیمارستانی توسط نجاتگران به خارج از دره منتقل و به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند. پیکر جانباختگان نیز پس از انتقال، به نیروی انتظامی تحویل داده شد.