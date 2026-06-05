به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان بیشتر نقاط استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود. در ارتفاعات شرقی وشمالی استان (با تاکید بر شهرستان بشاگرد)، در ساعت های بعدازظهر، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق گاه تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود؛ که توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات در مناطق شرقی استان خودداری شود.

وی گفت: دریا در محدوده خلیج فارس با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی مواج و در غرب تنگه هرمز نیز با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد بود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس به ویژه در ساعت های بعدازظهر و شب به محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در سواحل و جزایر غربی استان به محدوده ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی گفت: با وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی، احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و برخی نقاط غربی استان پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود تدابیر لازم در بنادر غربی استان برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت گیرد و از رفت و آمد شناور‌های سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی به دریا و شناور‌های تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط دریایی به تناوب تا ظهر روز شنبه ۱۶ خرداد تداوم خواهد داشت.

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وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود که توصیه می‌شود با توجه به احتمال گرمازدگی از رفت و آمدهای غیر ضرور در ساعات گرم روز پرهیز شود و تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد.