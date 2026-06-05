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واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در جاده سرچم، حوالی سهراهی ایشگنه، از توابع شهرستان باروق منجر به جان باختن سه نفر از سرنشینان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در جاده سرچم، حوالی سهراهی ایشگنه، از توابع شهرستان باروق منجر به جان باختن سه نفر از سرنشینان شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: درپی درخواست نیروی کمکی از سوی شهرستان باروق، تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
سامان محمدی افزود: خودروی دنا پس از خروج از مسیر اصلی، به حاشیه جاده سقوط کرده بود و نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، اقدامات لازم جهت ایمنسازی صحنه حادثه و همکاری با سایر دستگاههای امدادی را انجام دادند.
وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده بودند که پس از انجام اقدامات قانونی و هماهنگیهای لازم، پیکر جانباختگان جهت طی مراحل قانونی به آرامستان گلشن زهرای میاندوآب منتقل شد.