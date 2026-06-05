گروه جهادی شهید علی اشجع اصفهان همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور در روستای دلیرچ مارگون در کهگیلویه و بویر احمد ، خدمات رایگان به اهالی این منطقه کم‌برخوردار ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت عید سعید غدیر خم، جمعی از جهادگران قرارگاه جهادی شهید علی اشجع از اصفهان با حضور در روستای دلیرچ از توابع شهرستان مارگون استان کهگیلویه و بویراحمد، برنامه‌های متنوع درمانی، فرهنگی و اجتماعی را برای ساکنان این منطقه اجرا کردند.

در این اردوی جهادی، ۱۵ دندانپزشک و جمعی از پزشکان با استقرار در خانه بهداشت روستا، خدمات رایگان درمانی از جمله معاینه، رادیوگرافی، ترمیم و عصب‌کشی دندان را به اهالی ارائه دادند.

گزارش مهدی ستوده

همزمان، گروه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان با اجرای برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، کتاب‌خوانی، عروسک‌گردانی و بازی‌های گروهی، فضایی شاد و آموزنده برای دانش‌آموزان روستا فراهم کردند. همچنین اسباب‌بازی و هدایایی میان کودکان توزیع شد.

آذین‌بندی محل برگزاری جشن، نصب پرچم‌های مناسبتی و برپایی آشپزخانه موقت برای تهیه غذای اطعام غدیر از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی بود.

در پایان نیز جشن عید غدیر با حضور اهالی روستا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، مولودی‌خوانی و توزیع غذای متبرک میان مردم برگزار شد.

قرارگاه جهادی شهید علی اشجع از جمله گروه‌های جهادی فعال استان اصفهان است که به‌صورت مستمر در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور اقدام به اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی می‌کند.