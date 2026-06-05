به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان گفت: بدنبال اعلام وقوع حادثه غرق شدن جوان ۲۱ ساله اهل شهریکند در سد نیمه کاره این روستا بلافاصله تیم غواصی این سازمان آماده اعزام به محل حادثه شدند.

رسول معروفی افزود: پس از گذشت دقایقی جسد جوان غرق شده توسط مردم حاضر در محل کشف و از آب خارج گشت.

وی در پایان ضمن اظهار تسلیت و تاسف؛ از همشهریان خواست با توجه به گرم شدن دمای هوا و افزایش شنا‌ی مردم، نسبت به عواقب نگران کننده شنا در سد‌ها و رودخانه‌ها هشدار داد.