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واحد تولیدی خوراک دام در شهرک صنعتی رجه بخش بندپی شرقی با هدف ارتقاء ظرفیت تولید نهادههای دامی و اشتغال پایدار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای حمایت از تولید ملی و تقویت زنجیره تأمین نهادههای دامی، کارخانه تولید خوراک دام «محمدی» در شهرک صنعتی رجه واقع در بخش بندپی شرقی، وارد چرخه تولید شد.
این واحد تولیدی با ظرفیت تولید هشت هزار تن خوراک دام در سال، نقش بسزایی در تامین نیاز دامداران منطقه خواهد داشت.
با راه ادازی این واحد ۱۸ نفر مشغول به کار شدند.
شهیدیپور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در مراسم آغاز به کار این واحد گفت: این کارخانه در مراحل تکمیلی ظرفیت، به تولید ۲۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
وی افزود: حمایت از طرحهای توسعهای تولیدکنندگان و فراهمسازی بستر برای افزایش بهرهوری، از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی است.
بهرهبرداری از چنین واحدهای تولیدی در قطب کشاورزی بابل، نه تنها باعث کاهش هزینههای حمل و نقل و تامین نهاده برای دامداران منطقه میشود، بلکه با رعایت استانداردهای تولید، نقش موثری در افزایش بهرهوری در بخش دامپروری شهرستان خواهد داشت.