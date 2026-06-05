مسئول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد آذربایجان‌غربی از افزایش قابل توجه مبالغ جمع‌آوری شده در دو ماه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد که هدف‌گذاری سالانه برای رسیدن به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت‌الاسلام جابر شوقی، مسئول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) در آذربایجان‌غربی، افزود: جمع‌آوری ۸۸ میلیارد تومان زکات طی دو ماه نخست سال جاری، نشان‌دهنده اعتماد بالای مردم به شفافیت و اثربخشی این فریضه در حمایت از نیازمندان است. وی افزود که با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش می‌شود میزان مبالغ جمع‌آوری شده با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.

او همچنین به یک طرح اجرایی جدید اشاره کرد و گفت: «امسال برای نخستین بار، به مبلغان، معتمدان، دهیاران و ماموستایانی که در ترویج فرهنگ زکات و جمع‌آوری آن نقش فعال دارند، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.» وی تاکید کرد که این مبالغ از محل اعتبارات اجرایی کمیته امداد تأمین می‌شود و مستقیماً از بودجه زکات مودیان کسر نخواهد شد.

شوقی با اشاره به عدالت اجتماعی در توزیع زکات تصریح کرد: تمامی مبالغ جمع‌آوری شده در هر منطقه، صرف نیاز‌های همان منطقه و رفع فقر خانوار‌های محروم آن حوزه می‌شود.

وی همچنین از شناسایی ۴۰۰ روستای هدف در استان خبر داد و اعلام کرد که با اجرای یک برنامه پنج‌ساله، تلاش می‌شود ظرفیت زکات برای کاهش فقر و توانمندسازی این روستا‌ها به حداکثر برسد.