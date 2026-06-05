پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی گتوند از آغاز عملیات برداشت انگور نوبرانه در سطح ۴۲ هکتار از باغهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حفیظی اظهارکرد: در حال حاضر ۴۲ هکتار از اراضی باغی این شهرستان به کشت انگور اختصاص یافته است که با توجه به شرایط مطلوب اقلیمی، پیشبینی میشود امسال با میانگین عملکرد ۱۵ تن در هر هکتار، محصولی باکیفیت و بازارپسند برداشت شود.
وی با اشاره به مزیتهای رقابتی این محصول در سطح کشور افزود: انگور گتوند به دلیل زمان زودهنگام برداشت، به عنوان یکی از مرغوبترین محصولات نوبرانه کشور شناخته میشود.
او گفت : ارقام تولیدی در این تاکستانها شامل یاقوتی و عسگری است که علاوه بر بازارهای داخلی استان خوزستان، به بازار بزرگ پایتخت (تهران) نیز ارسال میگردد.
حفیظی در ادامه به نقش مهم این باغات در رونق اشتغال منطقه اشاره کرد و گفت: توسعه تاکستانهای شهرستان نه تنها در مسیر امنیت غذایی، بلکه در حوزه اشتغالزایی نیز بسیار مؤثر بودهاند؛ به طوری که در حال حاضر زمینه اشتغال ۳۰ نفر به صورت دائم و بیش از ۱۳۰ نفر به صورت فصلی در این باغات فراهم شده است.
برداشت انگور در شهرستان گتوند از نیمه اول خردادماه آغاز شده و به دلیل کیفیت بالای دانه و رنگ مطلوب، مورد استقبال گسترده خریداران و صادرکنندگان قرار گرفته است.