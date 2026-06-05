پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه گفت : توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان از مهمترین مسیرهای تحقق رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و حل مسائل استان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه،جهانگیر شاهینی در این نشست با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: «امروز شرکتهای دانشبنیان و فناور میتوانند بخش مهمی از نیازهای کشور را تأمین کنند و هر میزان که زمینه رشد این شرکتها فراهم شود، به همان اندازه شاهد افزایش تولید، اشتغال و ارزشآفرینی در استان خواهیم بود.» وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از شرکتهای فناور، توسعه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان را از مهمترین راهکارهای تحقق رشد اقتصادی دانست و بر همکاری مؤثر دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها تأکید کرد. در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه بازار محصولات فناورانه، بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی و بازارهای منطقهای، تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای گسترش فعالیت شرکتهای دانشبنیان تأکید شد. شاهینی با بیان اینکه «حمایت از شرکتهای نوپا در واقع سرمایهگذاری برای آینده استان است»، افزود: هر شرکت موفق دانشبنیان میتواند زمینه اشتغال نیروهای متخصص و تحصیلکرده را فراهم کرده و به مجموعهای اثرگذار در اقتصاد استان تبدیل شود. در ادامه، مسائل و درخواستهای دو شرکت فناور استان شامل شرکت توسعه فناوری کیانپرداز زاگرس و شرکت طب گستر فارابی مورد بررسی قرار گرفت. موضوعاتی از جمله تخصیص سهمیه ارزی، مسائل بیمهای، توسعه فعالیتهای صادراتی و طرحهای فناورانه حوزه سلامت از مهمترین موارد مطرحشده در این نشست بود که پیگیری آنها در چارچوب ظرفیتهای قانونی و اجرایی مورد تأکید قرار گرفت. حمایت از طرحهای فناورانه در حوزههای سلامت، تجهیزات پزشکی، مدیریت بحران و خدمات عمومی، تسهیل روند تجاریسازی محصولات دانشبنیان و تقویت ارتباط میان دستگاههای اجرایی و زیستبوم فناوری استان از دیگر محورهای این نشست بود.